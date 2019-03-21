В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении двух преступников, до смерти избивших знакомого

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении двух мужчин, которые до смерти избили своего знакомого.

Преступление было совершено в ночь на 30 мая прошлого года в Саранске. Гражданин Журавлев и гражданин Жгулев, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находились в одной из квартир дома №83а, расположенного по адресу – улица Осипенко. Мужчины поссорились со своим знакомым. В процессе выяснения отношений преступники избили оппонента. Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными.

Кроме того, в ночь на 24 мая 2018 года гражданин Журавлев, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки «Форд-Фокус», припаркованный возле дома, расположенного по упомянутому адресу.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска гражданин Журавлев был приговорен к 9 годам лишения свободы. В отношении гражданина Жгулева была избрана мера наказания в виде 8 лет тюремного заключения.

Сторона защиты намеревалась изменить указанные приговоры в Верховном суде Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановления районного суда законными и обоснованными.

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Источник: prokrm.ru