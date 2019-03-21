В Атяшево сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

В Атяшево сотрудники Росгвардии задержали водитель легкового автомобиля, который сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.
В вечернее время суток на одной из улиц указанного населенного пункта сотрудники Росгвардии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 51-летнего мужчины, который двигался по зигзагообразной траектории. Во время беседы с водителем легковушки стражи порядка почувствовали явственный запах алкоголя.
В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.
Источник: vk.com/rosgvard_mordovia