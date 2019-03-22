В УФСИН РФ по Мордовии прошли сборы с сотрудниками отдела по конвоированию

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов и их помощниками.

Главными целями данных сборов стали совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников, проверка уровня их знаний и способности принимать правильные решения в случае осложнения обстановки.

Участниками сборов стали сотрудники отдела по конвоированию, следственных изоляторов №№1 и 2, лечебного исправительного учреждения №3, а также исправительной колонии №6.

Во время сборов был проведен смотр внешнего вида сотрудников.

На стрельбище исправительной колонии №13 прошли практические стрельбы.

В ходе показных занятий были отработаны действия караула по конвоированию при происшествиях.

В конце учебно-методических сборов у сотрудников были приняты зачеты.

Читайте также о том, что в Мордовии психологи работают с заключенными, имеющими инвалидность.

Источник: 13.fsin.su