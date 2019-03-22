В Саранске 34-летнего автомобилиста осудили за пьяное вождение

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего автомобилиста, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

26 апреля 2016 года 34-летний автомобилист решением суда был лишен водительского удостоверения на 1 год и 6 месяцев по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Удостоверение мужчина сдал только 1 сентября 2017 года.

В ночь 29 декабря прошлого года гражданин, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля и направился в сторону улицы Московской. Транспортное средство было остановлено стражами порядка.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 3 месяцев лишения свободы.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru