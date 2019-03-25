В Саранске 27 марта ограничат движение транспортных средств на некоторых улицах

В Саранске 27 марта на некоторых улицах будет ограничено движение и стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 26 марта до 07:00 27 марта стоянка транспортных средств будет запрещена по ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической, на парковках в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» и возле здания ПАО КБ «МПСБ» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36а), а также на внутренней парковке ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева Республики Мордовия» (ул. Б. Хмельницкого, д. 36).

В период с 07:00 до 16:00 по указанным адресам будет запрещено движение транспортных средств.

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Источник: adm-saransk.ru