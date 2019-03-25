В Мордовии сторожем детского сада работал мужчина, имеющий судимость за убийство

В Кадошкинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение трудового законодательства в работе детского сада.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в конце января 2017 года руководство детского сада комбинированного вида «Теремок» приняло на работу гражданина, который в 1996 году был осужден за убийство. Мужчина работал сторожем. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске данного гражданина к соответствующему виду деятельности нет, по причине чего есть основания для расторжения трудового договора.

После вмешательства прокуратуры сторож был уволен. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru