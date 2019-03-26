В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух автомобилистов, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 25 марта в Зубовой Поляне сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Тургенева автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 46-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня ещё один пьяный автомобилист был задержан в посёлке Авдалово. На улице Колхозной стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102 под управлением 25-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Атюрьевском районе пьяный водитель легкового автомобиля сбил 15-летнюю девочку.

Источник: 13.мвд.рф