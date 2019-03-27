В Мордовии школьники приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Мордовии школьники стали участниками акции под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

Школьники Лямбирского, Ичалковского, Кочкуровского районов республики, а также учащиеся Саранска посетили кинотеатр, в фойе которого состоялась btl-акция «Важный телефон», в рамках которой стражи порядка напомнили ученикам и педагогам важные телефоны (47-77-71, 47-55-05, 76-33-93, 47-06-05), по которым они могут обращаться в трудной жизненной ситуации или же получить консультацию по вопросам, связанным с наркоманией.

Школьникам были розданы информационные антинаркотические листовки и продемонстрированы новые выпуски детского киножурнала.

Ранее сообщалось, что в Саранске прошла антинаркотическая акция «Чистый город! Здоровый город!».

Источник: 13.мвд.рф