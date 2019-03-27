РеКреация: уличное спортивное оборудование и готовые решения по оборудованию открытых пространств

В настоящее время наметилась положительная тенденция по оборудованию дворов, парков, улиц, скверов уличными спортивными тренажёрами, на которых могут заниматься как дети, так и взрослые. Ведь это позволяет не только приятно скоротать время, но и укрепить своё здоровье. Примечательно то, что в городской среде возводятся не отдельные турникеты, а целые комплексы, ландшафтные парки.

Такое оборудование - http://rcreation.ru/ имеет одни плюсы. Родители могут спокойно привести туда своих детей. Несомненно, это лучше, чем сидеть за компьютером и гаджетами. Свежий воздух, непринуждённое общение со сверстниками, физические нагрузки – залог правильного развития малыша.

Особенной популярностью уличное спортивное оборудование пользуется среди подростков. Именно в этом возрасте девушки и парни начинают пристальное внимание уделять своему внешнему виду. А как известно занятие спортом обеспечивает красивое телосложение. Немаловажным является и тот факт, что в этом возрасте у ребят большая умственная нагрузка в школе. Сказывается и подготовка к итоговым экзаменам и поступление в институт.

Взрослые люди не меньше нуждаются в физических нагрузках на свежем воздухе. Сидячий образ жизни, малоподвижность, стрессы и депрессии негативно сказываются на здоровье человека, вызывая множество болезней. Занятия на уличном спортивном оборудовании позволят избежать эти проблемы, прибавят сил и энергии.

Для этих целей специализированными организациями для урбанизированной среды изготавливается и монтируется уличное спортивное оборудование (спортивные комплексы, воркауты, уличные тренажёры), игровое оборудование (качели, горки, песочницы, сетки и лазалки, канатные дороги, детские площадки, балансиры, детские домики), оборудование для маломобильных и сопутствующие хозяйственно-бытовые МАФы.

При производстве таких снаряжений используются современные материалы (металл, пластик, каучук) по всем стандартам безопасности. Всё это позволяет заниматься спортом на улице уверенно, получая от этого не только пользу, но и здоровье.