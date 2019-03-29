В Мордовии покупатели отдают предпочтение продуктам местных производителей

Социальные опросы свидетельствуют о том, что жители Мордовии чаще всего покупают продукты местных производителей.

92% населения региона покупают молоко, мясо и полуфабрикаты мордовских производителей. 98% жителей республики предпочитают хлеб и хлебобулочные изделия, изготовленные в Мордовии.

Во время покупки сыров и сахара 97% жителей Мордовии отдают предпочтение продукции местных производителей. Также более 95% населения республики покупают сливочное масло и колбасы, выпускаемые мордовскими предприятиями.

Главным преимуществом продуктов мордовских производителей является высокий уровень качества.

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Источник: ntm13.ru