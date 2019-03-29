В Саранске 59 человек приняли участие в акции «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»

25 марта, в понедельник, в Саранске стартовала акция по сдаче крови для Национального реестра доноров костного мозга. За четыре дня акции кровь на типирование сдали 59 человек. Это хороших результат, и акция Жизни продолжается! Жители Мордовии еще могут успеть вписать свое имя в регистр людей с добрым сердцем и щедрой душой!

Каждый житель Саранска и окрестных населённых пунктов в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг может стать потенциальным донором костного мозга. Для этого необходимо сдать 9 мл крови. Сделать это можно с 25 по 31 марта в лаборатории «Инвитро» по адресу: г.Саранск, ул. Полежаева, 62.

(тел. 24-01-40, 37-47-37)

Часы работы:

Пн-пятн.: 7:30-19:00

Суб. 8:00-16:00

Воскр. 8:00-15:00.

Возьмите с собой паспорт!

Ответы на самые частые вопросы по донорству мы публиковали здесь.

Больше информации в соцсетях:

Группа акции ВКонтакте в Саранске - https://vk.com/club162704130

Сайт Национального регистра доноров https://rdkm.rusfond.ru/, группа ВКонтакте - https://vk.com/rdkm_rusfond

Присоединяйтесь!