В одной из колоний Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

В ходе проверки заказанного письма, поступившего для осужденного к 19 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали сим-карту, которая была спрятана в открытке.

Кроме того, сотрудники данной колонии пресекли попытку передачи мобильного телефона жителем Мордовии, который прибыл на свидание к осужденному к 5 годам лишения свободы.

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Источник: 13.fsin.su