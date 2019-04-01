Пётр Тултаев распорядился привести в порядок торгово-офисные и административные здания

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился до 1 мая привести в порядок торгово-офисные и административные здания.

Во время оперативного совещания, которое прошло 1 апреля в администрации Саранска, градоначальник сообщил, что в ходе субботнего обхода городских территорий им было обнаружено множество входных групп и прилегающих территорий торговых и административных объектов, которые нужно привести в порядок.

Также Пётр Тултаев поручил ответственным лицам на этой неделе осмотреть здания и в случае необходимости сделать предписания собственникам на устранение недочетов.

Кроме того, градоначальник напомнил о необходимости продолжения работы по сносу незаконно размещенных гаражей и сараев.

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