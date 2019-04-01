Стартовало голосование по выбору территории, которую благоустроят в Саранске в 2020 году

1 апреля стартовало рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в городском округе Саранск в 2020 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам приема предложений граждан, который проводился в период с 4 по 13 марта, были выбраны четыре территории для голосования, среди которых парк Ленинского района, бульвар по проспекту 60 лет Октября, бульвар Цаплина, а также сквер по улице Мичурина.

Голосование, которое проводится на официальном сайте городской администрации, продлится до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили готовность к паводку.

Источник: adm-saransk.ru