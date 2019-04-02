В Саранске полицейские разыскивают подозреваемых в краже алкогольной продукции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчин, которые подозреваются в краже алкогольной продукции.

Вечером 29 марта в сетевой магазин, расположенный по адресу – улица Косарева, зашли двое неизвестных мужчин, которые похитили алкогольную продукцию.

Один из подозреваемых был одет в кожаную куртку черного цвета и синие джинсы. Второй разыскиваемый гражданин был одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. Приблизительный возраст подозреваемых составляет около 30 лет.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемых гражданах, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-987-997-480-4, 8(8342)29-77-60, 29-77-88, 29-77-60 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф