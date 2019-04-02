В Саранске сотрудники правоохранительных органов приняли участие в турнире по мини-футболу

В Саранске прошел турнир по мини-футболу среди команд правоохранительных органов.

Указанные соревнования проходили на базе спортивного комплекса республиканского отделения общества «Динамо». В течение недели шесть команд боролись за победу.

Первое место завоевала команда УМВД РФ по городскому округу Саранск. Второе место заняли представители МВД по Мордовии. Третье место досталось команде УФСИН РФ по Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что команда УФСИН РФ по Мордовии стала победителем хоккейного турнира.

Источник: 13.мвд.рф