Специалисты текстильной компании провели мастер-класс для сотрудников УФСИН РФ по Мордовии

В УФСИН РФ по Мордовии представители компании «Промкомплектация» провели обучение сотрудников производственно-технических служб по вопросам организации управления качеством выпускаемой продукции.

В ходе указанных занятий были рассмотрены передовые приемы, а также правила изготовления и приемки швейных изделий.

Рассматриваемое мероприятие стало частью планомерной работы, направленной на повышение уровня конкурентной способности предприятий уголовно-исполнительной системы региона.

Учреждения, подведомственные УФСИН РФ по Мордовии, сотрудничают с группой компаний «Промкомплектация» более 20 лет, доля отгруженной продукции в прошлом году составила 20% от общего объема швейной продукции.

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Источник: 13.fsin.su