В Мордовии пойдет под суд директор коммерческой организации, обвиняемый в причинении ущерба

В Саранске суд вынесет приговор в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с ноября 2016 года по август 2017 года руководитель коммерческой организации, злоупотребляя доверием представителей филиала публичного акционерного общества, не перечислил в полном объеме на счет данного общества денежные средства, собранные с населения за услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения. Сумма ущерба, причиненного обвиняемым, составила более 11 млн рублей.

В ходе расследования на имущество руководителя коммерческой организации был наложен арест на общую сумму около 9 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф