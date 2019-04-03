В Саранске был задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 57-летнего мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж.

Вечером 1 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в продуктовый магазин, расположенный в Октябрьском районе города. Работник частной охранной организации сообщил правоохранителям, что в торговом зале находится посетитель, которые ранее три раза похищал товары из магазина.

Подозреваемый, которым оказался 57-летний житель Саранска, был задержан и передан для дальнейшего разбирательства полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia