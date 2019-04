Казино Maxbetslots относится к заведениям высокого уровня и успешно функционирует с 2008 года. Здесь есть партнерская программа и множество разнообразных игр, уникальные акции и большие денежные призы, минимальный депозит и большой выбор способов пополнения и снятия денег со счета.

Регистрация и вход в казино Максбет

Чтобы завести личный кабинет в Maxbetslots достаточно авторизоваться на сайте с социальных сетей Facebook, Google +, Mail.ru, Одноклассники, Вконтакте или Яндекс. Также зарегистрироваться можно другим способом:

Найти нужную кнопку и нажать на нее. Вписать в появившейся форме адрес почты, ник и пароль.

Второй вариант более выгодный, так как после подтверждения почты пользователю начисляется 99 баллов. Если регистрация прошла успешно в онлайн казино Максбет откроется личный кабинет. В отделе «профиль» можно сменить пароль, а все финансовые операции проходят через «кассу».

Играть в Максбет на деньги

В Maxbetslots casino широкий выбор развлечений в игровом зале. Есть популярные Crazy Monkey 1 и 2, Garden of Riches, Book of Ra, Magic Money, Gorilla и многие другие. В отделе новинок встречаются Empire V, Queen Cleopatra, The Slavs, Thimbles, King Bam Bam и т.д.

В казино Максбет онлайн играть на деньги комфортно, так как заведение гарантирует:

круглосуточную службу поддержки с быстрой реакцией;

минимальный депозит в 50 руб.;

прозрачную и честную игру на лицензионных автоматах;

возможность участия в турнирах и лотереях;

участие в бонусных программах.

Также на сайте действует поощрительная программа лояльности, которая состоит из 6 уровней:

Новичок; Бронзовый; Серебряный; Золотой; Платиновый; Бриллиантовый.

Каждая ступень открывает новые возможности: увеличивается кэшбэк, появляется скидка на все товары во внутреннем магазине, становится доступным ускоренный вывод средств. Чем больше делать ставок на реальные деньги, тем быстрее происходит развитие игрока.

Бонусы и акции

В Максбет есть акции для пользователей разного уровня. Новичкам доступен «Приветственный пакет» с начислением в 250% на первые 3 депозита: 100% на 1-ый, 50% на 2-ой и снова 100% на 3-ий. Главное условие – пополнение счета на сумму более чем 1500 руб. Максимальное начисление – 35000 руб. Для активации необходимо в отделе «касса» ввести специальный код, который можно уточнить в службе поддержки.

Постоянные игрокам доступны 2 программы Cashback. Это еженедельный возврат денег в фиксированном объеме: 5% и 10%. Вторая акция позволяет увеличить сумму кэшбэка и выиграть дополнительные 3%, 5% и 7%. В Максбет казино онлайн можно стать обладателем Apple Macbook, если стать победителем в программе «Игрок месяца». Счастливчик выбирается из тех, кто попал в Зал Славы. Также по системе «Активный игрок», хорошо показавшим себя пользователям в течение недели, по понедельникам начисляется по 1000 руб.

Игровой клуб Максбет – это одно из наиболее удачных мест для гембинга. Продуманные программы лояльности и бонусных начислений наряду с бесперебойной работой делают его одним из лучших заведений.