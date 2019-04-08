В Саранске ведется работа с собственниками зданий, входные группы которых требуют ремонта

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 8 апреля, напомнил о том, что он давал поручение принять меры в отношении собственников торгово-офисных зданий, входные группы которых требуют ремонта.

Владимир Быков, возглавляющий управления градостроительства и архитектуры, сообщил, что сотрудниками его подразделений были проведены обходы и организованы встречи с собственниками зданий, по результатам которых было вынесено 40 предписаний на приведение в надлежащий вид входных групп.

Административно-технической инспекцией города в Ленинском районе за ненадлежащее состояние входных групп было выдано 38 предписаний, в Пролетарском районе – 40 предписаний и составлено 4 протокола, в Октябрьском районе – 50 предписаний.

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Источник: adm-saransk.ru