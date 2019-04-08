Мордовские спортсменки успешно выступили на соревнованиях по шорт-треку

Спортсменки из Мордовии стали призерами первенства России по шорт-треку.

Первенство России по шорт-треку среди юниоров недавно завершилось в Смоленске. Представительница Мордовии Светлана Тюленева завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

В финальном забеге на 1000 метров третьей финишировала Анастасия Жеганова, которая выступала по параллельному зачету за Мордовию и Санкт-Петербург.

Также читайте о том, что хоккейная команда «Мордовия» со счетом 5:1 одержала уверенную победу над ХК «Чебоксары». Благодаря данной победе мордовская команда вышла в финал Кубка Федерации.

Источник: info-rm.com