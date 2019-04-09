В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали 32-летнего автомобилиста, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Ранним утром 8 апреля на улице Веселовского сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Шкода». За рулем транспортного средства находился 32-летний мужчина. В ходе проверки было установлено, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в отделение полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: гибдд.рф