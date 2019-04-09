В Мордовии полицейские задержали автомобиль, в салоне которого были обнаружены наркотики

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, в салоне которого были обнаружены наркотики.

Поздним вечером 6 апреля стражами порядка был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21144 под управлением 21-летнего жителя Ковылкино. В салоне транспортного средства сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько свертков с наркотиками общей массой порядка 1,5 кг.

Молодой человек приобрел запрещенные вещества для собственного потребления и возможного сбыта.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф