В Мордовии психологи во время работы с осужденными применяют метод песочной терапии

Психологи исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии проводят психокоррекционные мероприятия с осужденными с помощью метода песочной терапии.

Указанный метод направлен на решение внутриличностных проблем через работу с образами личного и коллективного бессознательного.

С помощью песочной терапии осужденные могут осознавать то, что происходит на подсознательном уровне.

Подобная терапия помогает обучить осужденных навыкам саморегуляции, стабилизировать их психоэмоциональное состояние, а также преодолеть внутреннее напряжение, страх, апатию, агрессивность и конфликтность.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su