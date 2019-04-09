В Мордовии заключенные приняли участие в конкурсах «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии»

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были проведены конкурсы «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии».

Победители определялись на основе изучения таких показателей, как санитарное состояние отрядов, сумма добровольно погашенных исков и показатели дисциплины среди осужденных.

Победителем конкурса «Лучший отряд осужденных» стал отряд №4.

10 победителей конкурса «Лучший по профессии» были награждены денежными премиями в размере 500 рублей каждый, ещё 3 осужденных получили благодарности.

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Источник: 13.fsin.su