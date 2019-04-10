В Мордовии осудили 56-летнего местного жителя, ударившего ножом 26-летнего парня

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который ударил ножом 26-летнего парня.

6 января нынешнего года 26-летний рабочий одного из предприятий Мордовии, находясь в селе Кемля, зашел на территорию частного подворья и попросил лопату для расчистки застрявшего в снегу автомобиля. В этот момент парень пребывал в состоянии алкогольного опьянения. 56-летний владелец подворья, который также был пьян, отказался давать молодому человеку лопату. После этого между указанными гражданами произошла ссора. Во время словесной перепалки парень несколько раз ударил владельца подворья кулаками. После этого молодой человек ушел. Спустя некоторое время парень вернулся обратно. На этот раз молодого человека встретил брата владельца подворья. Гость попытался ударить мужчину кулаком, но промахнулся. Хозяин жилья в это время взял нож и ударил им пострадавшего в живот.

Молодой человек в кратчайшие сроки был доставлен в ближайшую больницу.

Решением суда в отношении 56-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф