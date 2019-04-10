В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено выездное занятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено выездное практическое занятие, посвященное конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу.

В указанном занятии были задействованы слушатели младшего начальствующего состава, проходящие обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Опытные сотрудники, имеющие большой практический стаж, подробно рассказали о работе специального подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию, а также об объеме возлагаемых на него служебных задач.

Отдельное внимание было уделено специальному транспортному средству и организации службы караула по конвоированию.

Слушатели на практике увидели, каким образом организуется и проводится этапирование осужденных.

Также читайте о том, что Мордовии прокуратура зафиксировала многочисленные нарушения в одной из местных колоний.

Источник: 13.fsin.su