В Мордовии за один день пожарные три раза тушили загоревшийся мусор

В Мордовии на протяжении минувших суток пожарные три раза тушили загоревшийся мусор.

9 апреля, около 13:50 мусор загорелся в селе Бабеево Темниковского района. Площадь распространения пламени составила 90 квадратных метров.

Спустя час возгорание мусора произошло в селе Паньжа Ковылкинского района. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Примерно в то же время мусор загорелся на одной из улиц Ковылкино. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

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Источник: 13.mchs.gov.ru