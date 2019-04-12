Жителя Мордовии приговорили к обязательным работам за создание подставного юридического лица

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Торбеевского района, обвиняемого в создании подставного юридического лица.

В июне 2017 года 27-летний молодой человек за материальное вознаграждение предоставил свой паспорт для подготовки необходимых регистрационных документов от его имени для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём в качестве учредителя и генерального директора ООО «Строймиг», не планируя при этом осуществлять предпринимательскую деятельность.

В сентябре 2017 года осужденный был зарегистрирован в качестве учредителя ООО «Стройминг».

Решением суда в отношении 27-летнего парня была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ.

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Источник: prokrm.ru