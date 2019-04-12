В Саранске был задержан автомобилист, который подозревается в совершении преступления

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, который подозревается в совершении преступления.

Утром 11 апреля на Северо-Восточном шоссе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Шевроле-Нива». За рулем транспортного средства находился 32-летний мужчина. В ходе проверки документов было установлено, что автомобилист подозревается в совершении преступления.

Для дальнейшего разбирательства 32-летний гражданин был доставлен в отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск. В совершении какого именно преступления подозревается автомобилист, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске.

Источник: гибдд.рф