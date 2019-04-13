В Мордовии пойдут под суд сотрудники ГИБДД, обвиняемые в превышении должностных полномочий

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении сотрудников Госавтоинспекции, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

31 марта прошлого года сотрудники Госавтоинспекции, заступив на дежурство, заметили возле одного из населенных пунктов Атяшевского района автомобиль марки ВАЗ-21074 под управлением 54-летнего мужчины. Инспекторы ДПС включили на патрульной машине проблесковые маячки, хотя водитель указанного транспортного средства ничего не нарушал. Звуковые сигналы обвиняемые не подавали. 54-летний автомобилист, заметив патрульную машину, съехал на обочину, дабы уступить дорогу стражам порядка, а затем направился в сторону деревни Мордовские Дубровки, где он проживает. Сотрудники Госавтоинспекции стали преследовать ВАЗ. Приехав домой, 54-летний автомобилист загнал машину в гараж и вышел из салона. В это же время обвиняемые схватили мужчину за одежду, вытащили его на улицу, предварительно надев наручники, и несколько раз ударили пострадавшего руками и ногами. Стоит отметить, что в момент нанесения побоев автомобилист лежал на земле. Кроме того, один из обвиняемых отобрал у находившейся поблизости супруги пострадавшего мобильный телефон и выбросил его в сторону надворных построек. После этого сотрудники Госавтоинспекции оттащили мужчину к патрульной машине, а его жену оттолкнули дверью транспортного средства по причине чего она упала на землю. Местный житель, ставший свидетелем данного происшествия, пресек действия стражей порядка.

54-летний пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины многочисленные ушибы и гипертонический криз.

Сотрудники Госавтоинспекции отрицают свою вину, но в ходе проведения экспертиз их причастность к совершению преступления была доказана.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что в Мордовии полицейского осудили за совершение должностных преступлений.

Источник: mordovia.sledcom.ru