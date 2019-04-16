В Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов и наркотиков в колонии

В Мордовии было предотвращено несколько попыток доставки запрещенных предметов и наркотиков в исправительные колонии.

Сотрудники исправительной колонии №7 совместно с представителями МВД во время досмотра посылки, поступившей для осужденного к 7 годам лишения свободы от жительницы Зубово-Полянского района, обнаружили и конфисковали более 4 грамм гашиша. Наркотическое вещество было спрятано ухищренным способом в конфетах.

Сотрудники исправительной колонии №10 в ходе осмотра территории учреждения обнаружили три свертка, в которых было спрятано 4 мобильных телефона, 4 аккумуляторные батареи и 10 сим-карт.

Кроме того, при попытке переброса сотрудниками указанной колонии был задержан житель Мордовии, у которого был обнаружен и изъят сверток, в котором были спрятаны 4 мобильных телефона и 11 сим-карт.

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Источник: 13.fsin.su