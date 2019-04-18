В Мордовии в течение одного часа загорелись два автомобиля и трактор

В Мордовии за один день загорелись два автомобиля и трактор.

Утром 17 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о возгорании транспортного средства в посёлке Комсомольский Чамзинского района. На улице Комсомольской загорелся автомобиль марки ВАЗ-2106. Пожарные смогли уберечь машину от окончательного исчезновения в огне.

Спустя несколько минут в Торбеево загорелся автомобиль марки ВАЗ-2110, припаркованный по адресу – улица Интернациональная. Пламя повредило транспортное средство на площади 2 кв. м.

Примерно в то же время в Ельниках воспламенился трактор. В момент возгорания транспортное средство было припарковано на улице Заречной. Трактор был поврежден на площади 3 кв. м.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

Причины возгорания транспортных средств устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе пожар уничтожил семь домов.

Источник: 13.mchs.gov.ru