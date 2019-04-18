В Саранске в ДТП с участием автомобиля и экскаватора-погрузчика пострадала пенсионерка

В Саранске произошло ДТП с участием автомобиля и экскаватора-погрузчика, в результате которого пострадала 68-летняя пенсионерка.

Происшествие произошло вечером 17 апреля на 4-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Great Wall, не сумев рассчитать безопасную дистанцию, врезался в экскаватор-погрузчик марки JCB. После этого первое транспортное средство загорелось.

В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка автомобиля. Женщине была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого погиб 24-летний парень.

Источник: гибдд.рф