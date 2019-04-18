В Мордовии сотрудники ГИБДД в течение нескольких минут задержали двух пьяных водителей

В Мордовии в течение нескольких минут сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 17 апреля в посёлке Явас сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Комсомольской автомобиль марки ВАЗ-2112, которым управлял 37-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в это же время в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Дачной автомобиль марки «Тойота-Авенсис». За рулем транспортного средства находился 25-летний парень, который был пьян.

Оба автомобилиста ранее уже привлекались к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф