В Мордовии пойдет под суд гражданин Азербайджана, обвиняемый в совершении двух преступлений

В Мордовии предстанет перед судом 38-летний гражданин Азербайджана, обвиняемый в покушении на сбыт поддельных денежных средств и даче взятки.

В сентябре прошлого года обвиняемый, направляясь на автомобиле из Москвы в Ульяновскую область, посредством покупки продуктов и сигарет сбыл несколько поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей в магазинах Мордовии. В кратчайшие сроки гражданин Азербайджана был задержан. Обвиняемый предлагал следователю взятку в обмен на освобождение из-под стражи и возвращение изъятых при задержании вещей. Страж порядка отказался от взятки.

Материалы уголовного дела в отношении гражданина Азербайджана находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru