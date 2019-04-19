В учебный центр УФСИН РФ по Мордовии на обучение прибыли сотрудники из нескольких регионов

В межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии на обучение прибыли сотрудники отделов специального назначения из нескольких регионов России.

Сотрудники прибыли из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Чечни, Ставропольского края, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ярославской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Теоретические занятия будут чередоваться с практическими на учебном полигоне.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su