В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 38-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 20 апреля на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 38-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Daewoo, врезался в грузовик марки Freightliner, который двигался в попутном направлении.

Водитель легковушки доставлялся в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадал 35-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф