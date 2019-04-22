В Рузаевке по вине 16-летнего автомобилиста едва не погибли два ребенка

В Рузаевке по вине 16-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали девушка и два ребенка.

Происшествие произошло вечером 19 апреля на улице Луначарского. 16-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Датсун», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого вторая машина съехала с проезжей части в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП были травмированы 27-летняя девушка, управлявшая «Датсун», а также два её пассажира 5- и 3-летнего возраста. Пострадавшим был назначен курс амбулаторного лечения.

Водитель ВАЗа скрылся с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. В отношении парня были составлены административные материалы.

Читайте также о том, что в Мордовии в ДТП пострадали два несовершеннолетних велосипедиста.

Источник: гибдд.рф