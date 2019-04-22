В Мордовии в ДТП с участием легковушки и пожарной машины пострадали два человека

В Кадошкинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 19 апреля на 15-м километре дороги, соединяющей Инсар и Кадошкино. 25-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», врезался в двигавшуюся в попутном направлении пожарную машину.

Водитель легковушки и его 25-летняя пассажирка были доставлены в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф