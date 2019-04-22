Пётр Тултаев обвинил в кощунстве горожан, которые паркуют машины на территории кладбищ

20 апреля глава администрации Саранска Пётр Тултаев проверил, каким образом ведутся работы по уборке городских кладбищ.

Градоначальник посетил погосты в Николаевке, Ялге, Зыково, Монастырском, Напольной Тавле, Танеевке, Макаровке и Озерном. Осмотрев кладбища, глава городской администрации распорядился установить мусорные контейнеры там, где есть соответствующая необходимость, и баки с водой.

Кроме того, Пётр Тултаев дал указание не пропускать на территории городских кладбищ автомобили, которые не имеют никакого отношения к агентствам ритуальных услуг. Градоначальник заявил, что парковка машин на погостах является кощунством. Также глава городской администрации распорядился организовать доставку местных жителей на автобусах на кладбища 28 апреля и 7 мая.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев провел совещание на полигоне твердых бытовых отходов.

Источник: adm-saransk.ru