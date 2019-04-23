В Ромодановском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадал 48-летний мужчина

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 48-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 22 апреля на 29-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, 48-летний гражданин, управлявший автомобилем марки Hyundai Accent, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Hyundai Elantra, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

48-летний автомобилист доставлялся в МРЦКБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф