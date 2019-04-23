Из-за драки двух мужчин был поврежден автомобиль работницы одного из кафе Саранска

В Саранске двое мужчин во время драки повредили автомобиль работницы кафе.

В ночь на 21 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в кафе, расположенное в центральной части города. Выяснилось, что между двумя посетителями заведения вспыхнула ссора. В определенный момент мужчины вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в драку. Во время потасовки участники конфликта повредили автомобиль работницы кафе.

Возмещать причиненный ущерб мужчины отказались, обвиняя друг друга в повреждении транспортного средства.

Для дальнейшего разбирательства буйные посетители кафе были переданы сотрудникам отдела полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia