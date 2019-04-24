В Мордовии сотрудники МЧС и лесного надзора проводят совместные профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями Ковылкинского территориального лесничества ежедневно проводят профилактические мероприятия.

В ходе указанных мероприятий особое внимание уделяется местам возможного массового скопления людей, а также населенным пунктам, граничащим с лесными участками. Осуществляется проверка минерализованных полос вдоль границ лесных насаждений, в местах отдыха граждан вывешивается наглядная агитация по вопросам пожарной безопасности.

В период майских праздников будут проведены профилактические мероприятия в местах массового скопления граждан.

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Источник: 13.mchs.gov.ru