В Мордовии завершился турнир по мини-футболу на призы спортивного общества «Динамо»

В Мордовии прошел финал турнира по мини-футболу на призы спортивного общества «Динамо».

Финал указанных соревнований прошел 24 апреля в спортивном зале регионального отделения общества «Динамо». В рассматриваемых состязаниях принимали участие восемь команд.

Победителем турнира стала команда УМВД РФ по городскому округу Саранск. Второе место заняли представители МЧС РФ по Мордовии. Третье место досталось команде Росгвардии по Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф