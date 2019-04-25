Комиссия по вопросам помилования провела выездное совещание в одной из колоний Мордовии

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии прошло выездное заседание комиссии по вопросам помилования.

В указанном исправительном учреждении члены комиссии ознакомились с условиями, в которых заключенные отбывают наказание, посетив медицинскую часть колонии, столовую, штрафной изолятор, а также участок для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы.

Также была организована встреча с осужденными по вопросам порядка применения акта помилования.

Кроме того, члены комиссии провели прием осужденных по личным вопросам.

Также читайте о том, что в Мордовии местный житель прислал осужденному шариковую ручку с наркотиками.

Источник: 13.fsin.su