В Рузаевке 26-летний автомобилист сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Рузаевке 13-летняя девочка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло ранним утром 25 апреля на улице Юрасова. По предварительной информации, 13-летняя девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на школьницу совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 26-летний парень.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за помощью в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф