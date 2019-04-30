В Теньгушевском районе сотрудники ГИБДД и школьники провели акцию «Ангелы на дороге»

В Теньгушевском районе сотрудники Госавтоинспекции и ученики Барашевской средней школы провели акцию под названием «Ангелы на дороге».

В рамках указанной акции, которая прошла 28 апреля, на самых оживленных участках дорог посёлка Барашево дети в костюмах ангелов призывали автомобилистов соблюдать правила ПДД. Также школьники читали стихи и дарили водителям православные сувениры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф