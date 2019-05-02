В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Засветись в темноте, стань заметней на дороге»

В Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад №14» провели профилактическое мероприятие под названием «Засветись в темноте, стань заметней на дороге».

В ходе указанного мероприятия для дошкольников был представлен спектакль по ПДД, во время которого были рассмотрены сложные ситуации, часто встречающиеся на дорогах.

Также сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о необходимости использования световозвращающих элементов. Кроме того, дошкольники приняли участие в эстафетах «Угадай дорожный знак» и «Собери дорожный знак».

В конце мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции были показаны ролики и фильм по правилам дорожного движения.

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Источник: 13.мвд.рф